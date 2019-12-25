Мероприятия проходили на фоне серьезных административных барьеров.

Дед Мороз из Великого Устюга завершает предновогоднее турне по российским посольствам и "Русским домам" в Западной Европе. За три недели декабря 2025 года он посетил 20 городов: Амстердам, Вена, Рим, Берлин, Париж, Брюссель, Братислава и другие. Европейский маршрут завершится 24 декабря в Минске. Как информирует Telegram-канал "Мейстер", на протяжении турне волшебник прогуливался по центральным улицам европейских столиц. На Елисейских Полях и Александерплац дети с удовольствием фотографировались с ним.

Эксперты уточнили, что мероприятия проходили на фоне серьезных административных барьеров. В феврале 2025 года французское правительство заморозило счета Русского дома в Париже. Посол России Алексей Мешков назвал это попыткой полностью заморозить работу центра. Одновременно в 2025 году были закрыты Русские дома в Румынии, Словении, Хорватии и Черногории, немецкие депутаты требовали закрытия центра в Берлине, но этого пока не произошло. Вообще российское Россотрудничество находится под санкциями ЕС с июля 2022 года.

Несмотря на это, мероприятия состоялись. Французское министерство финансов разрешило проводить "жизнеобеспечивающие платежи" на основе культурного соглашения. В декабре 2025 года более 450 человек посетили елки в Русском доме в Париже. В Берлине собралось около 1000 участников. И дети из российских и украинских семей водили хороводы вместе с немецкими сверстниками. Простая реальность праздника оказалась устойчивее административных запретов. Telegram-канал "Мейстер"

