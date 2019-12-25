Индекс самоизоляции в Петербурге снова упал до 1,6 балла

На таком показателе индекс держится уже не первый день.

Индекс самоизоляции в Петербурге снова рухнул в красную зону: к часу дня показатель "людности" на улицах города составил всего 1,6 балла. Такие низкие результаты город на Неве показывает уже несколько дней подряд.

Уже в 7 утра Петербург спустился в желтую зону по уровню самоизоляции, с каждым часом людей на улицах становилось все больше. Низкие 1,6 балла в городе зафиксировали уже к полудню.

Немногим лучше ситуация в Ленобласти: максимальный балл по данным "Яндекса" можно заметить только в Мурино – 2,5 балла. В остальных крупных населенных пунктах области индекс варьируется от 1,3 до 2,3 балла. Антилидером сегодняшнего дня стал Сосновый Бор.

Сегодня, 20 мая, в Петербурге выявили 455 новых случаев коронавируса.

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