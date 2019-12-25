Петербург второй день подряд бьет антирекорд по самоизоляции

К 16 часам на улицах города очень много людей.

Во вторник, 19 мая, индекс самоизоляции в Петербурге достиг нового минимума. К 16 часам этот показатель равен 1,6 баллам. По шкале "Яндекса", это значит, что на улицах города очень много людей.

Предыдущий антирекорд по самоизоляции Петербург поставил днем ранее, причем примерно в то же время. С каждым днем показатели в городе продолжают ухудшаться. До 1,6 баллов самоизоляция опустилась уже в 12 часов дня.

На 15:10 19 мая Петербург в списке городов-миллионников занимает шестое место. В топ-5 по самоизоляции попали Красноярск (2,2 баллов), Новосибирск (2,1), Москва (2), Нижний Новгород (1,7) и Волгоград (1,7). Хуже всех самоизолировались жители Воронежа (1,3), Перми (1,3), Уфы (1,2) и Казани (1,1).

Ранее Piter.TV узнал, как режим самоизоляции в Петербурге повлиял на количество ДТП.

Фото: скриншот / "Яндекс. Карты"