Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс пошел верх после заявления Шойгу о завершении проверки войск и отводе их на места постоянной дислокации.

В четверг, 22 апреля, индекс Московской биржи вырос на 1,2%, до 3607,75 пункта. Это новый исторический максимум для биржи. Предыдущий рекорд установили совсем недавно – 19 апреля – когда индекс поднялся до 3605,49 пунктов. А индекс РТС поднялся на 2,3%, до 1500 пунктов.

Внезапный рост объясняет решение министра обороны Сергея Шойгу с 23 апреля отвести воинские части Южного и Западного военных округов на их постоянные места дислокации в связи с завершением проверки. Это событие резко снизило напряженность, связанную с кризисом в Украине.

Аналитик "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин рассказал РБК, что любые намеки на снижение напряженности сейчас приводят к росту рублевых активов. По мнению эксперта, без ухудшения ситуации в мире индекс Мосбиржи может снова обновить рекорд.

По состоянию на 16.30 по московскому времени, в индексе Мосбиржи лидировали акции "Северстали" (прибавили 5,2%), главной компании Тинькофф Банка TCS Group (+ 3,8%), НЛМК (+3,3%) и ММК (+3,2%).

С начала этого года индекс Московской биржи вырос на 9,6%.

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