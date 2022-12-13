Импорт рыбы через Большой порт Петербурга сократился в два раза

Сегодня ключевыми экспортёрами рыбной продукции для Большого порта являются Фарерские острова, Чили, Турция, Вьетнам, Китай.

"Большой порт Санкт-Петербург" лишился почти половины поступающей импортной рыбы, согласно итогам минувшего года. Об этом 3 января рассказали в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Представители Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору отметили, что речь идёт как о рыбе, так и об импортной рыбной продукции и морепродуктах. В итоге импорт рыбы в 2022 году составил 206,2 тыс. тонн, отмечают в Россельхознадзоре.

Сегодня ключевыми экспортёрами рыбной продукции для Большого порта являются Фарерские острова, Чили, Турция, Вьетнам, Китай.

Фото: Piter.tv

