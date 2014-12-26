Морской пассажирский порт Петербурга не принял ни одного судна за год

Ранее порт принимал до 800 судозаходов и порядка 800-900 тыс. пассажиров.

Морской пассажирский порт Петербурга в 2022 году не принял ни одного судозахода. Такая ситуация может сохраниться на ближайшие два года. Об этом в четверг, 29 декабря, рассказал вице-губернатор города Валерий Москаленко, пишет ТАСС.

Ранее порт принимал до 800 судозаходов и порядка 800-900 тыс. пассажиров. По итогам этого года судозаходов ноль. По словам Москаленко, порт получает меры поддержки в виде льгот по имущественным налогам. Сейчас перевозчик принимает меры по оптимизации затрат, в том числе рассматривается возможности сдачи неиспользуемых помещений порта в аренду.

Фото: Piter.tv