Врач рассказал о приеме иммуномодулирующих препаратов.

Иммунолог назвал способ перенести COVID-19 в легкой форме. Об этом журналистам "Аргументов и фактов" сообщил академик РАН Александр Караулов. Специалист по своему клиническому опыту заявил, что тяжести инфицирования, а также шансы на благополучное выздоровление зависят от общего состояния организма пациента и его иммунной системы при встрече с возбудителем.

В период пандемии особенно важно держать иммунитет "в полной боевой готовности". Я сторонник разумного использования препаратов с иммунномодулирующей активностью и вакцинации против всех респираторных заболеваний Александр Караулов, иммунолог

Эксперт напомнил, что не стоит использовать иммуномодулирующие препараты только из-за их рекламы. Он призвал ориентироваться на исследования, которые доказывают их эффективность. Он считает, что хорошее профилактическое действие оказывают препараты из группы интерферонов, а также витамины.

Иммунолог рассказал о способе защиты от коронавируса.

Фото: Piter.tv