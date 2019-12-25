Врач рассказал, как коронавирус распространяется внутри семьи

К заболеванию могут приводить дополнительные факторы, которые ослабляют иммунитет.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как коронавирус распространяется внутри семьи. Заявление он сделал в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что наличие новой коронавирусной инфекции у одного члена семьи не значат, что заразятся другие. Болибок рассказал, что симптомы COVID-19, как правило, проявляются не сразу — и в этом время человек общается с родственниками. По мнению медика, это не опасно для них, так как между заболеванием и заражением есть разница.

Из тех, кто заражается, болеет очень небольшая часть, соотношение примерно 1 к 20 или даже 1 к 50. Владимир Болибок, аллерголог-иммунолог

Он отметил, что к заболеванию могут приводить дополнительные факторы, которые ослабляют иммунитет — например, чрезмерная нервозность, переохлаждение или злоупотребление спиртным.

Ранее в Москве открылась электронная запись на прививку от коронавируса.

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