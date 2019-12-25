После получения большой партии препарата вакцинация будет доступна для других социальных категорий.

В Москве открылась электронная запись на прививку от коронавируса для медиков и учителей, а также для сотрудников городских служб. О сроках записи сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Вакцинировать россиян будут вакциной "Спутник V", разработанной национальным исследовательским центром имени Н.Ф. Гамалеи. В Москве будут работать 70 центров для прививок. Они начнут функционировать с 5 декабря.

После получения большой партии препарата вакцинация будет доступна для других социальных категорий. Это случится в ближайшие недели.

Отметим, что прививку делают в две фазы — разница между ними составляет два дня. Записываться нужно только на первую прививку, вторая последует автоматически.

Ранее мы писали, что российскую вакцину "Спутник V" доставили в Сербию.

Фото: Piter.tv