В Москве открылась электронная запись на прививку от коронавируса для медиков и учителей, а также для сотрудников городских служб. О сроках записи сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Вакцинировать россиян будут вакциной "Спутник V", разработанной национальным исследовательским центром имени Н.Ф. Гамалеи. В Москве будут работать 70 центров для прививок. Они начнут функционировать с 5 декабря.
После получения большой партии препарата вакцинация будет доступна для других социальных категорий. Это случится в ближайшие недели.
Отметим, что прививку делают в две фазы — разница между ними составляет два дня. Записываться нужно только на первую прививку, вторая последует автоматически.
Ранее мы писали, что российскую вакцину "Спутник V" доставили в Сербию.
Фото: Piter.tv
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