Мумифицированное тело мужчины обнаружили в квартире на проспекте Ветеранов

Соседи пожаловались на запах после обнаружения тела в квартире на Ветеранов.

В одной из квартир на проспекте Ветеранов в Петербурге обнаружили мумифицированное тело мужчины. По предположениям соседей, он мог умереть еще в 2023 году. Как сообщает 78.ru, всё это время жилье было закрыто и опечатано.

После вывоза тела жители соседних квартир столкнулись с последствиями длительного нахождения останков в помещении. По словам одного из жильцов, в доме сохраняется резкий запах, а в соседнюю квартиру проникают насекомые. Мужчине пришлось временно переехать и упаковать личные вещи в полиэтиленовые пакеты. Неприятный запах остается и на лестничной площадке, где его вынуждены ощущать в том числе дети.

Соседи утверждают, что обращения в управляющую компанию пока не принесли результата. Спустя несколько дней после вывоза тела на дверь квартиры, по их словам, натянули пленку, однако она не остановила распространение запаха. Жильцы также заявляют, что не могут добиться санитарной обработки помещения и вывоза мебели, пропитавшейся продуктами разложения.

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Фото: Piter.TV