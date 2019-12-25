Более 10 новых базовых станций связи запустили в коттеджных посёлках Ленобласти

Связь в загородных посёлках Ленобласти улучшили для 100 тыс. жителей.

В Ленинградской области расширили покрытие мобильной сети в коттеджных посёлках и садоводствах. Более 10 новых базовых станций запустили во Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском, Выборгском и Волховском районах. По данным пресс-службы МегаФона, улучшения затронули около 100 тыс. жителей загородных домов.

Оборудование установили вблизи СНТ "Котлин", "Берёзка", "Виктория", "Красный химик" и ТОО ГОИ, а также деревень Вартемяги, Пупышево, Керро, Подгорье и Касимово.

При настройке сети инженеры учитывали особенности загородной застройки. Из-за большого расстояния между домами и плотной растительности сигнал может ослабевать. Поэтому оборудование настроили таким образом, чтобы обеспечить покрытие на максимально возможной площади, в том числе внутри жилых помещений.

Кроме того, перед наступлением холодов специалисты проводят климатическую подготовку базовых станций. Такие работы помогают адаптировать оборудование к сезонным перепадам температур. Аналогичную настройку выполняют и перед летним периодом, когда нагрузка на сеть в загородных районах увеличивается.

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Фото: Piter.tv