Иммунолог рассказал о способе защиты от коронавируса

Чтобы снизить количество патогенов в воздухе, следует усилить вентиляцию.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал о способе защиты от коронавируса в эфире радио Sputnik.

По его словам, опасность заражения COVID-19 зависит в том числе и от количества патогенов в воздухе. Больше всего их в закрытых помещениях — именно поэтому многие сталкиваются с коронавирусом в общественном транспорте, дома, на работе, но не на улице. Чтобы снизить количество патогенов в воздухе, следует усилить вентиляцию.

Еще нужно включить вентиляцию с подогревом и фильтрацией в автобусах и в другом общественном транспорте. Владислав Жемчугов, врач-иммунолог

Он отметил, что дома для снижения риска также следует усилить вентиляцию и чаще делать влажную уборку.

Ранее в Петербурге начали блокировать сайты по продаже поддельных справок об отсутствии коронавируса.

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