В Петербурге начали блокировать сайты по продаже поддельных справок об отсутствии коронавируса

Подобные поддельные справки продают в четверти регионов России.

В Петербурге начали блокировать сайты, на которых продаются справки об отрицательном анализе на коронавирус. Тест при этом делать не нужно. Об этом сообщила пресс-служба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Несколько недели назад сотрудники организации обнаружили, что некоторые организации начали продавать фиктивные справки об отсутствии коронавируса. Такой "документ" стоит от 1500 до 3000 рублей.

Новый мониторинг показал, что сайты, на которых продавались поддельные справки, либо полностью заблокированы, либо с них убрана информация о продаже таких документов.

Подобные поддельные справки продают в четверти регионов России.

Фото: Piter.tv