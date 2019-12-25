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В Петербурге нашлись продавцы липовых справок о коронавирусе
Сегодня, 13:14
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nastya960

В Петербурге нашлись продавцы липовых справок о коронавирусе

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Справки стоят от 1500 рублей.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) нашел в Петербурге организации, которые выдают справки от отсутствии коронавируса без проведения анализов. Справки получают прямо в день обращения.

Представители ОНФ позвонили в несколько подобных организаций, на звонки им отвечали моментально и спрашивали, на каком языке нужна справка. Стоимость такого документа от 1500 рублей. Поддельный документ доставляет курьер к любой станции метро, оплата наличными при получении. Некоторые организации делают справки даже с QR-кодом.

Активисты ОНФ обратились в правоохранительные органы с просьбой заблокировать данные сайты. 

В Петербурге цены на коронавирусные тесты выросли на 20% за полгода.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, онф, справки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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