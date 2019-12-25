В Петербурге цены на коронавирусные тесты выросли на 20% за полгода

В некоторых лабораториях цена выросла на 33%.

В Петербурге цены на коронавирусные тесты в срок с мая по ноябрь увеличились на 20%. Об этом сообщил портал Peterburg2, ссылаясь на собственные материалы исследования.

В мае в "Хеликсе" сдать тест на коронавирус можно было за 1500 рублей, в ноябре стоимость составляет 1900 рублей. Цена выросла на 33%. В "Евромед Клиник" в последний месяц весны за тест из окна машины нужно было заплатить 3100 рублей, сейчас такая услуга стоит 3600 рублей. Рост составил 16%.

В "Гемотесте" в мае тест делали за 1480 рублей, сейчас за 1580 рублей. В "Лахта-клинике" вместо 1800 рублей стало 2200 рублей. Получить такую услугу на дому – 5300 рублей.

В Петербурге выздоровели 58% всех заболевших коронавирусом.

Фото: Piter.tv