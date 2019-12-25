В Петербурге выздоровели 58% всех заболевших коронавирусом

Больше всего выздоровевших среди регионов СЗФО в Вологодской области.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом подсчитал процент выздоровевших от COVID-19 в регионах Северо-Западного Федерального округа. В Петербурге он составил 58% ― 60 116 человек.

Больше всего выздоровевших об общего числа заболевших в регионе находится в Вологодской области. Там поправились 9 193 человека, что составляет 87%. На втором месте находится Мурманская область с 84% (21 742 человека), на третьем ― Республика Коми и Ненецкий автономный округ. Побороть инфекцию смогли 74% ― 14 616 и 468 человек соответственно.

Меньше всего человек выздоровели в Республике Карелии ― 53%, а именно ― 6828 человек. От показателя не так далеко ушел Петербург с 58% (60 116), но и количество заболевших в городе является самым большим в округе. На данный момент количество активных случаев составляет 38874, 5053 человека скончались. Только за последние сутки в Северной столицы зарегистрировали более 3 тыс. новых случаев заражения.



В соседнем регионе ― Ленинградской области ― выздоровели 64% от всех заболевших (10 068), в Новгородской ― 66% (7 021), в Псковской ― 55% (6 180), в Архангельской ― 61% (17 843), в Калининградской ― 67% (6 921 человек).



В целом в России поправились 76% заболевших.

Фото: Piter.TV