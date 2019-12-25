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В Петербурге за сутки коронавирусом заболели более 3000 человек
Сегодня, 10:40
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nastya960

В Петербурге за сутки коронавирусом заболели более 3000 человек

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Из больниц выписала 1628 человек.

За последние сутки в России подтвердили 24326 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 5230 (21,5%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 3179 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 204. За последние сутки подтверждена смерть 491 пациента. В Петербурге подтвердили 80 новых смерти от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписали 23 226 человек, в том числе 1 628 человек в Петербурге и 247 – в Ленинградской области. 

Фото: Piter.tv

Теги: ицк, коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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