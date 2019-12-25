Петербургского блогера Илью Бронского избили после его рассказа о жизни с ВИЧ

Бронский признался, что получал массу гневных сообщений после выхода интервью.

Петербургского фотографа и блогера Илью Бронского избили после его рассказа порталу "TJ" о жизни с ВИЧ. По словам Бронского, неизвестный назвал его "спидозным", а затем ударил. Об этом рассказал сам блогер в субботу, 3 апреля, на своей странице в Twitter. В больнице Бронскому диагностировали перелом носа.

Интервью вышло 24 марта, в котором Бронский рассказал об изменениях в жизни после того, как узнал о положительном ВИЧ-статусе. Он признался, что получал массу гневных сообщений после выхода интервью.

Что-то меня начинает это напрягать и даже слегка пугать. Но все еще не жалею, что дал интервью на тему ВИЧ изданию, не скрывая личности. написал блогер на своей странице в Twitter.

На данный момент Бронский намерен обратиться в правоохранительные органы по факту нападения.

Ранее мы писали, что в Петербурге в период пандемии выявили на 700 случаев ВИЧ меньше, чем в 2019 году.

Фото: Twitter / @IDBronskiy