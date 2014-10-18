Ilta-Sanomat: житель Финляндии установил на участке пугало в виде Стубба

Тапани Лахденсуу создал комплиментарную скульптуру политика, вдохновившись его выступлениями.

Житель города Пори в Финляндии установил на своем участке деревянную скульптуру президента Александра Стубба, которая теперь служит пугалом для птиц. Соответствующей информацией с журналистами местного издания Ilta-Sanomat поделился автор работы. В СМИ указали, что 31-летний Тапани Лахденсуу выполнил скульптуру из сосны. Он вдохновлялся выступлениями главы государства, которые транслировались по телевидению. Мужчина признался в том, что впервые создал скульптуру человека, так как ранее изготавливал животных. В настоящее время статуя Александра Стубба выставлена на продажу. Автор изделия не определился с окончательной ценой. Известно, что продажа экземпляра возможна не менее, чем за одну тысячу евро. Однако на данный момент покупатель не нашелся. Скульптура находится на заднем дворе дома Лахденсуу и служит в качестве пугала.

Теперь она служит пугалом. И вполне хорошо выполняет свою функцию. местный скульптор

Иностранец опубликовал фотографию статуи в социальных сетях и отметил аккаунт президента Финляндии в надежде на то, что политический лидер республики заметит его работу.

Фото: Tapani Lahdensuu ja Eetu Mäki