Павел Кузнецов рассказал о значительном росте госдолга Хельсинки.

Разрыв связей с Россией и закрытие государственных границ оказали разрушающее влияние на всю Финляндию. В настоящее время социально-экономическая ситуация в этой европейской стране сопоставима с кризисом в 90-е годы XX века. Соответствующее заявление сделал в интервью журналистам новостного агентства "ТАСС" посол России в Финляндии Павел Кузнецов. Дипломат указал прессе на то, что проблема затрагивает на только восточные и северные регионы. В последние годы рост экономических показателей у Хельсинки больше не фиксируется, а уровень национального ВВП стагнирует на отметках, которые регистрировались еще в 2021 и 2022 годах.

Тогда Финляндия оказалась в состоянии глубокой рецессии вследствие обрушения "восточной торговли" после распада СССР. Сейчас Хельсинки повторяет тот же сценарий, но уже по собственной инициативе. Павел Кузнецов, посол РФ в Финляндии

Посол добавил, что местная политическая элита списывает внутренние проблемы на "глобальные процессы" и публично не увязывает их со своей внешней антироссийской политикой. Власти Финляндии отказываются подсчитывать материальные убытки после разрыва связей с Москвой. Павел Кузнецов напомнил СМИ о том, что до 2022 года товарооборот между странами достигал 11-13 миллиардов евро ежегодно. Сейчас уровень государственного долга Финляндии приближается к отметкие в 90 процентов от ВВП и сумма все еще стремительно растет.

