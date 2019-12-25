Павел Кузнецов напомнил о том, как военные из Финляндии хотят решить "угрозу нацбезопасности" задним числом.

Власти из Хельсинки могут задним числом пересмотреть уже заключенные сделки российских граждан на территории Финляндии с недвижимостью. Соответствующее заявление сделал в интервью журналистам новостного агентства "ТАСС" посол России в Финляндии Павел Кузнецов. Дипломат указал прессе на последние заявления местного министра обороны Антти Хяккянена. Иностранный чиновник заметил, что такими мерами правительство ограничиваться не будет. Военнослужащие хотели бы пересмотреть уже заключенные сделки задним числом. Однако пока что до принятия такого постановления дело не дошло.

На то, что подобные шаги представляют собой откровенную дискриминацию по принципу гражданства, противоречащую всем нормам международного права, здесь уже не обращают внимания. Павел Кузнецов, посол РФ в Финляндии

Напомним, что за последние годы власти Финляндии последовательно ужесточали правила приобретения недвижимости для россиян. В 2025 году на территории европейской страны официально введен полный запрет на такие сделки под предлогом "национальной безопасности".

Заявление Стубба о Зеленском вызвало изумление на Западе.

