Илон Маск согласился с прогнозом, что США "полетят к чертям" в 2030 году

Миллиардер оценил резкий рост госдолга США.

Амеррканский предприниматель и миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск согласился с предположением пользователей социальной сети о том, что к 2030 году размер государственного долга вашингтонской администрации вырастет настолько, что "все полетит к чертям". Предприниматель отреагировал на пост о том, что к указанному периоду времени размер госдолга США превысит сумму в 50 триллионов долларов. На графике автор сообщения красным указал надпись, которую по смыслу можно перевести как "все полетит к чертям".

Точный график. Илон Маск, бизнесмен

Напомним, что к текущему моменту государственный долг США достиг отметки в 40 триллионов долларов. Этот показатель обновил исторический рекорд в стране. Эксперты отмечают, что на росте сказались заимствования властями денежных средств для покрытия дефицита федерального бюджета. По этой причине задолженность американского национального правительства по внутренним и внешним кредитам увеличилась в два раза менее чем за десять лет.

Илон Маск заинтересовался стоимостью Британии.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / elonmusk