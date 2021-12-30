Илон Маск рассказал, кого можно считать возможном создателем биткоина

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в интервью в подкасте Лекса Фридмана, что создателем биткоина можно считать ученого Ника Сабо. Он является специалистом в области криптографии.
Посмотрите на эволюцию идей до запуска биткоина. Я не знаю точно, конечно, кто создал биткоин в практических целях, но эволюция идей довольно ясна.
Илон Маск, глава Tesla и SpaceX
По словам Илона Маска, именно Сабо способствовал в значительной степени развитию этих идей.
Ранее бывший сотрудник SpaceX заявил, что Илон Маск является создателем биткоина. Он разговаривал в 2017 году по телефону с представителем главы компании Сэмом Теллером о работе и спросил, является ли Илон Маск создателем биткоина. Теллер молчал порядка 15 секунд, а затем произнес "ну, что я могу сказать".
Видео: YouTube / Lex Fridman
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