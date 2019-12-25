Бывший сотрудник SpaceX заявил, что Илон Маск является создателем биткоина

Программист опубликовал скриншот переписки.

Экс-сотрудник компании SpaceX Сахил Гупта нписал в своем блоге, что Илон Маск является создателем биткоина. Он разговаривал в 2017 году по телефону с представителем главы компании Сэмом Теллером о работе.

По словам Гупиа, он спросил Теллера о том, является ли создателем биткоина Илон Мак. Он подчеркнул, что Теллер молчал порядка 15 секунд, а затем произнес "ну, что я могу сказать". Гупта эти слова расценил как положительный ответ.

Тогда я сказал "Вау". Неловкое молчание. Пока. И на этом разговор закончился. Сахил Гупта, экс-сотрудник компани SpaceX

Программист прикрепил скриншот переписки, в ней он договаривается о звонке с Теллером.

Ранее Илон Маск заявил, что Россия хорошо справляется с полетами на МКС.

Фото: Instagram/elonrmuskk