Илон Маск презентовал корабль Starship для межпланетных перелетов

Маск рассказал, что корабль поднимется почти на 20 километров, проведет в космосе 1-2 месяца, а потом вернется на Землю.

Основатель SpaceX Илон Маск провел презентацию нового космического корабля Starship. Корабль планируют многократно запускать в пределах Солнечной системы с экипажем на борту.

Маск рассказал, что корабль поднимется почти на 20 километров, проведет в космосе 1-2 месяца, а потом вернется на Землю. Длина корабля – 50 метров, сухая масса составляется почти 120 тонн.

Посадка корабля Starship – контролируемое падение. Корабль должен перевернуться незадолго до посадки. Илон Макс планирует в будущем приблизить космические перелеты к авиаперелетам.

Ранее Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар по-русски.

Видео: YouTube/ SpaceX