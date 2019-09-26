Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар по-русски

Миллиардер заметил билборд в Лос-Анджелесе, размещенный российскими бизнесменами.

Создатель компания Tesla и SpaceX отреагировал на приглашение российских бизнесменов посетить Краснодар. Илон Маск увидел акцию с билбордом на видеозаписи в социальных сетях. Ролик сопровождался композицией "Крылатые качели". Иностранец заметил в Twitter, что "язык хорошо подвешен".

Ранее молодые люди пытались связаться с миллиардером, но так и не нашли его контактов. В результате им пришла гениальная идея: разместить огромный рекламный щит с сообщением в Лос-Анджелесе. Билборд находился недалеко от офисного центра SpaceX. латиницей россияне выложили надпись "Как тебе такое, Илон Маск", а также куар-код со страницей мероприятия.

После этого комментария российские пользователи стали штурмовать Илона Маска. Она из девушек поинтересовалась, удалось ли бизнесменам привлечь его внимание. Тот ответил: "правда". Что именно имел в виду Маск, он не уточнил. Теперь фанаты гадают, приедет ли изобретатель в Россию или нет.

Напомним, что бизнесмены хотят видеть Маска на форуме "Дело за малым". Он состоится 18 и 19 октября.

Ранее Piter.tv писал о том, что Илон Маск записал рэп про убитую гориллу.

Фото: Twitter

Видео: YouTube/Форум Дело за малым