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Вчера, 23:15
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Илон Маск оценил Рогозина, запущенного в космос в «Жигулях»

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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск  прокомментировал проект томских учёных, запустивших в стратосферу "главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина". Об этом изобретатели рассказали в социальных сетях, куда приложили скрин из Твиттера.

9 июня проект "ToSky" опубликовал видеоролик, в котором они запустили в космос игрушечные "Жигули" с изображением Рогозина за рулем. Новость об этом опубликовало  издание Futurism, дав материалу заголовок "Чтобы поглумиться над Илоном Маском, Россия запустила игрушечный автомобиль в космос". В ответ на это Маск написал: "Не заставляйте меня вызывать вас на рэп-баттл!!".

Илон Маск ответил нам в твиттере и пригласил на рэп баттл! 
Мы принимаем вызов, Илон!,
– ответили ученые в своем паблике в ВКонтакте

Фото и видео: Вк/ ToSky

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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