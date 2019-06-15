Илон Маск оценил Рогозина, запущенного в космос в «Жигулях»

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск прокомментировал проект томских учёных, запустивших в стратосферу "главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина". Об этом изобретатели рассказали в социальных сетях, куда приложили скрин из Твиттера.

9 июня проект "ToSky" опубликовал видеоролик, в котором они запустили в космос игрушечные "Жигули" с изображением Рогозина за рулем. Новость об этом опубликовало издание Futurism, дав материалу заголовок "Чтобы поглумиться над Илоном Маском, Россия запустила игрушечный автомобиль в космос". В ответ на это Маск написал: "Не заставляйте меня вызывать вас на рэп-баттл!!".

Илон Маск ответил нам в твиттере и пригласил на рэп баттл!

Мы принимаем вызов, Илон!,

– ответили ученые в своем паблике в ВКонтакте

Фото и видео: Вк/ ToSky