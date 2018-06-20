Илон Маск записал рэп про убитую гориллу

Песню он разместил на сервисе SoundCloud.

В понедельник, 1 апреля, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск опубликовал в сети свой первый рэп-трек, посвященный горилле Харамбе. Песню он разместил на сервисе SoundCloud, где зарегистрировался под именем своего лейбла "Emo G Records".

В композиции под названием "RIP Harambe" Маск признается, что он очень сильно скучает по горилле и часто о ней думает.

"Мы любим тебя, Харамбе, и мы думаем о тебе… Мы очень-очень скучаем"

— поется в песне

Напомним, что история Харамбы получила широкий резонанс в обществе в мае 2016 года. Сотрудники зоопарка Цинциннати застрелили животное после того, как в вольере оказался маленький мальчик. Горилла не причинила вреда ребенку, однако в течение 10 минут носила его за собой. По словам сотрудников учреждения применить другое метод спасти ребенка не представлялось возможным.

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Видео: Jago KBTU, Inside Edition