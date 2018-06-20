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Американцы узнали о любви россиян к гематогену и ужаснулись

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В лакомстве содержится необходимая суточная норма железа для детского организма.

Жителей Америки ужаснула любовь россиян к гематогену. Расследование о популярном лакомстве  провел журналист Марк Хей.

Журналист опубликовал свое исследование в  издании Vice. Как выяснилось, американцы  никогда не думали, что лакомство производится из коровьей крови. Кроме того может быть вкусным и полезным. Также они недоумевают, как можно такое любить

Хей выяснил, что в состав гематогена входит не совсем кровь. В сладости добавляют вытяжку. Ее содержание в батончике не превышает 5%.  Также он помогает в борьбе с анемией и содержит необходимую для детского организма дозу железа. Также натуральные ингредиенты усваиваются лучше, чем в таблетках.

Видео: Piter.tv

Теги: гематоген, железо добака, ссср
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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