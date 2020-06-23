основатель SpaceX держит ребенка на руках и разговаривает с ним.

Американский бизнесмен и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск показал сына на видео. Мальчик по имени X Æ A-Xii появился на свет в начале мая 2020 года. На кадрах видно, что Маск держит ребенка на руках.

Малыш X Æ A-XII смотрит на Илона Маска так, словно понимает, какой прорыв его папа недавно совершил, запустив в космос Crew Dragon :sunglasses говорится в подписи к ролику

Напомним, что матерью X Æ A-XII стала певица Граймс. Для исполнительницы это первый ребенок. Илон Маск стал отцом в шестой раз. Пара находится в отношениях с весны 2018 года. Они объяснили необычный выбор имени малыша. X в имени означает неизвестную переменную,, Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI ("искусственный интеллект или любовь"), а A-12 — американский высотный самолет-разведчик.

SpaceX собралась запускать ракеты к Марсу с плавучей платформы.

Видео:Telegram/ Super.ru