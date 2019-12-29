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Илон Маск назвал конкурента американского истребителя F-35

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Так глава Tesla отреагировал на реплику другого предпринимателя с симпозиума Ассоциации ВВС США.

Бизнесмен и глава компании Tesla Илон Маск в своем Twitter-аккаунте отметил, что могло бы составить конкуренцию американской военной новинке – истребителю-бомбардировщику пятого поколения F-35. Маск считает, что создать конкуренцию для самолета мог бы беспилотный истребитель. Такой аппарат дистанционно управляется человеком и способен автономно маневрировать, предположил Маск.

Так Илон Маск в соцсети Twitter ответил на реплику одного из бизнесменов с симпозиума Ассоциации ВВС США, который заявил, что создателю самолетов, корпорации Lockheed Martin, необходим соперник. 

Ранее мы сообщали о том, что богатейшие люди мира, включая Илона Маска, из-за коронавируса потеряли значительные суммы. Рассказываем, сколько именно.

Видео: Youtube / Marques Brownlee, Авиасмотр

 

Теги: илон маск, соцсети
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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