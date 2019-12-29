Богатейшие люди мира потеряли $444 млрд за неделю

Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на агентство Bloomberg.

Самые богатые люди мира недавно потеряли почти $444 млрд из своих состояний за минувшую неделю. Как сообщило агентство Bloomberg, причиной "падения" состояний стало распространение коронавируса, повлиявшего на европейские и американские фондовые рынки.

Больше всего потеряли в состоянии три бизнесмена – руководитель Джефф Безос, президент группы компаний LVMH Бернар Арно и соучредитель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Всего они не досчитались порядка $30 млрд. Глава компании Tesla Илон Маск потерял $9 млрд из-за падения стоимости акций, а основатель Facebook Марк Цукерберг лишился более $6,5 млрд.

Ранее мы сообщали о том, что богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на "спасение Земли". Основатель Amazon Джефф Безос объявил о своем решении через Instagram. Бизнесмен хочет работать с людьми и компаниями, который занимаются борьбой с разрушением планеты.

Видео: YouTube / Bill Gates