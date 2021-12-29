Илон Маск: Tesla Bot смогут со временем обретать уникальную личность

Американский бизнесмен оценил будущее роботов с ИИ.

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что роботы Tesla Boy смогут со временем обретать уникальную личность. такое мнение бизнесмен высказал во время недавнего интервью. Он пояснил, что фирма планирует разработать работоспособный прототип человекоподобного робота. Проект будет готов уже к концу 2023 года.

По мнению миллиардера, ранее специалисты делали акцент на выполнение роботами рутинных задач. Однако в будущем устройства могут получить уникальные черты для своей личности и стать хорошими друзьями и помощниками для человека-владельца. Уже сейчас имеются некоторые наработки в сфере искусственного интеллекта, которая применяется для помощи водителям.

Со временем он может обрести уникальную личность. Нельзя сказать, что все роботы будут одинаковыми. Личность каждого будет развиваться для лучшей адаптации к владельцу, если так можно выразиться. Илон Маск, предприниматель

Новые версии Bot от Tesla могут серийно изготавливаться на предприятии компании, расположенном в штате Техасе. Адаптация роботов также поможет человеку бороться с одиночеством.

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Фото и видео: YouTube / Lex Fridman

