Ильдар Гилязов проголосовал за дизайн-проект Батарейной горы

Проголосовать могут жители с 14 лет. Голосование необходимо для того, чтобы муниципалитет получил поддержку из бюджета РФ на благоустройство общественной территории, которая определена жителями.

Глава администрации Выборгского района Ильдар Гилязов принял участие в рейтинговом голосовании за дизайн-проекты объектов благоустройства в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Ранее он в своем Instagram призвал голосовать местных жителей и рассказал, как это можно сделать. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Проголосовать могут жители с 14 лет. Голосование необходимо для того, чтобы муниципалитет получил поддержку из бюджета РФ на благоустройство общественной территории, которая определена жителями. Чем больше людей проголосует, тем больше шансов у Выборга стать участником программы "Формирование комфортной городской среды-2022".

Голосование проходит с 26 апреля по 30 мая 2021 на сайте 47.gorodsreda.ru. Также сделать свой выбор можно с помощью портала Госуслуг.

Также проголосовать помогают выборгские волонтеры: 21 мая с 16:00 они будут работать около железнодорожного вокзала, в ТЦ "Кубус" и ТЦ "Находка".

Ранее в Выборге презентовали два проекта благоустройства Батарейной горы.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО