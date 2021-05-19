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Ильдар Гилязов призвал выборжан голосовать за проект благоустройства Батарейной горы

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Голосование завершится уже 30 мая.

Глава администрации Выборгского района в своем Instagram обратился к местным жителям, с просьбой проголосовать за проект благоустройства Батарейной горы

Проекты благоустройства участвуют в федеральной программе "Формирование комфортной городской среды". Жители города с 26 апреля по 30 мая на портале 47.gorodsreda.ru должны сами выбрать, как будет выглядеть общественное пространство.

Первый вариант предусматривает формирование концертной территории, центром композиции является амфитеатр. Планируется строительство детской и спортивной площадок, а также зоны отдыха. Второй вариант также предполагает обустройство территории для детей, для спокойного отдыха, смотровой площадки, возведение амфитеатра со сценой. Предусмотрена подсветка сохранившейся стены Восточно-Выборгских укреплений. 

По словам Ильдара Гилязова, чем больше людей проголосуют, тем выше шанс получить федеральные средства на благоустройство Выборга.

Видео: Instagram / @igvbg

Теги: батарейная гора, благоустройство, ильдар гилязов
Категории: Выборг, Лента новостей,

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