Ильдар Гилязов призвал выборжан голосовать за проект благоустройства Батарейной горы

Голосование завершится уже 30 мая.

Глава администрации Выборгского района в своем Instagram обратился к местным жителям, с просьбой проголосовать за проект благоустройства Батарейной горы.

Проекты благоустройства участвуют в федеральной программе "Формирование комфортной городской среды". Жители города с 26 апреля по 30 мая на портале 47.gorodsreda.ru должны сами выбрать, как будет выглядеть общественное пространство.

Первый вариант предусматривает формирование концертной территории, центром композиции является амфитеатр. Планируется строительство детской и спортивной площадок, а также зоны отдыха. Второй вариант также предполагает обустройство территории для детей, для спокойного отдыха, смотровой площадки, возведение амфитеатра со сценой. Предусмотрена подсветка сохранившейся стены Восточно-Выборгских укреплений.

По словам Ильдара Гилязова, чем больше людей проголосуют, тем выше шанс получить федеральные средства на благоустройство Выборга.

Видео: Instagram / @igvbg