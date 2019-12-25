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Ильдар Гилязов показал, как в Выборге борются с незаконной рекламой
Сегодня, 8:47
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nastya960

Ильдар Гилязов показал, как в Выборге борются с незаконной рекламой

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Сотрудники комбината благоустройства в очередной раз ликвидировали несанкционированные объявления на улицах города.

На улицах Выборга вновь появились многочисленные рекламные листовки, которые портят внешний облик города. Сотрудники комбината благоустройства в очередной раз ликвидировали несанкционированные объявления. Как это происходило, в своем Instagram показал глава районной администрации Ильдар Гилязов. 

Незаконную рекламу вещевой ярмарки также уничтожали представители рабочей группы по сохранению исторической части Выборга во время инспекции по Старому городу, состоявшейся накануне.  

В помещении, где развернулась незаконная торговля, побывали сотрудники полиции, Роспотребнадзора, районной администрации. Из оборота была изъята немаркированная продукция, на владельца бизнеса составили протокол. Административную ответственность он также понесет в связи с нарушением городских правил благоустройства и масочного режима.

В комментариях к посту Ильдара Гилязова местные жители поблагодарили администрацию за проделанную работу. 

Ранее Ильдар Гилязов в Instagram опубликовал фото со "Слета передовиков сельскохозяйственного производства".

Фото: Instagram/ @igvbg

Теги: ильдар гилязов, незаконная реклама
Категории: Выборг, Лента новостей,

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