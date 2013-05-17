Ильдар Гилязов в Instagram опубликовал фото со "Слета передовиков сельскохозяйственного производства"

В Санкт-Петербурге 19 марта состоялся "Слет передовиков сельскохозяйственного производства" по итогам деятельности агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области за 2020 год.

В Петербурге 19 марта состоялся "Слет передовиков сельскохозяйственного производства" по итогам деятельности агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленобласти за 2020 год. В мероприятии приняли участие представители всех муниципальных образований региона. Делегацию выборгских аграриев возглавил глава администрации МО "Выборгский район" Ильдар Гилязов. Он в своем Instagram опубликовал снимок со слета.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в 2020 году сельское хозяйство 47 региона увеличило показатели в различных направлениях. Например, продуктивность коров стала на уровне Европы и занимает 1 место в России. Также регион лучший в стране по производству яйца, вклад Выборгского района составляет 41% от объема области. Также доля Выборгского района, который является абсолютным лидером рыбоводства в области, – 55,9 %.

Большое значение для развития области имеет экспорт, в 2020 году он вырос до 400 млн долларов. Среди предприятий, успешно экспортирующих свою продукцию, птицефабрика "Роскар", находящаяся на территории Выборгского района.

В рамках мероприятия состоялась церемония награждения лучших работников агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса 47 региона. Среди них, представители Выборгского района. Звания "Почетный работник агропромышленного комплекса России" удостоена руководитель АПК района Надежда Литвиненко.

Почетный диплом ЗакСа Ленобласти получили глава фермерского хозяйства Первомайского поселения Валентина Воробьева. Она занимается овощеводством, выращивает капусту различных сортов, морковь, свеклу и др.

В начале марта руководитель АПК Выборгского района Надежда Литвиненко посетила ферму в Каменногорске.

Фото: Instagram/ @igvbg; пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО