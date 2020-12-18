Руководитель АПК Выборгского района Надежда Литвиненко посетила ферму в Каменногорске

Накануне, 10 марта, она посетила крестьянско-фермерское хозяйство, где производят молоко и сыры.

Руководитель АПК Выборгского района Надежда Литвиненко совместно с ветеринарной службой объехала фермерские хозяйства. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Накануне, 10 марта, она посетила крестьянско-фермерское хозяйство Суетина А. Г. в Каменногорском поселении. Основное направление данного фермерства – производство молока и сыры.

Как рассказала Надежда Литвиненко, уже построен новый скотный двор, поэтому у коров скоро будет "новоселье".

Более 38 тысяч тонн молока и 4 тысячи тонн овощей: в Выборге подвели итоги АПК за 2020 год.

Фото: Instagram/ @nadezhda_litv