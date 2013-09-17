Ил-76МД-90А впервые успешно выполнил посадку и взлет с грунтовой ВПП

В пресс-службе ОАК рассказали о летном испытании отечественного борта.

Отечественный транспортный самолет Ил-76МД-90А впервые успешно выполнил посадку и взлет с территории грунтовой взлетно-посадочной полосы. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

В рамках проведения программы испытаний опытный самолет Ил-76МД-90А успешно выполнил посадку, а затем и взлет с грунтовой взлетно-посадочной полосы. пресс-служба ОАК

Напомним, что борт Ил-76МД-90А является глубокой модернизацией самолета Ил-76МД. Российский самолет обновился более чем 70 процентов в части систем и агрегатов. В частности, теперь на нем установлены совершенные двигатели ПС-90А-76, модернизированное шасси, усиленное и облегченное крыло. Конструкторы предусмотрели "стеклянную кабину" для пилотов с многофункциональными экранами, а также новейший комплекс обороны. Воздушное средство предназначено для транспортировки парашютного десантирования военной техники, личного состава и грузов.

Шойгу проинспектировал производство Ил-76МД-90А в Ульяновске.

Фото и видео: пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации