Игру российской и бельгийской сборных обслужат португальские арбитры

Главный судья матча – Артур Диаш.

Матч между национальными сборными России и Бельгии, который состоится в субботу, 16 ноября, обслужит португальская команда арбитров.Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным судьей игры станет Артур Диаш, в помощниках у него значатся Паулу Соареш и Руй Тавареш. На судейской скамейке запасных – Уго Мигель.

Матч пройдет на петербургском стадионе "Газпром Арена". Призывы пойти на матч можно сдержать: билеты на игру уже полностью раскуплены. Но не лишним будет посмотреть, где в этот день не получится проехать на машине или припарковаться.

Фото: en.wikipedia.org