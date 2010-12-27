Матч России и Бельгии ограничит движение на Крестовском острове

Неудобства продлятся только 16 ноября.

Матч национальных сборных России и Бельгии, который состоится 16 ноября на стадионе "Газпром Арена", ограничит и перекроет транспортное движение по нескольким адресам. Об этом предупреждает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

На полные сутки невозможным станет проезд по улице Савиной от Петровской площади к Большому Петровскому мосту, по набережной Гребного канала от Бодрова переулка к Северной дороге, по Крестовскому проспекту от улицы Рюхина к Южной дороге, по Южной дороге от Крестовского проспекта к Теннисной аллее, по Северной дороге от Бодрова переулка к Велосипедной аллее, по Теннисной аллее от Южной дороги и по Велосипедной аллее от Северной дороги.

На несколько часов, с 16.00 до 23.00, закроется проезд по улице Рюхина от проезда вдоль первого дома по Кемской улице к Морскому проспекту, а также по Яхтенной улице от улицы Савушкина до Приморского проспекта и по этому проспекту от Беговой улицы до Яхтенной. Не получится в этот день припарковаться на Южной и Северной дорогах, переулке Бодрова, улицах Рюхина, Яхтенной, Савиной и по нескольким другим прилегающим улицам и проспектам.

В Петербурге уже раскупили все билеты на матч Россия-Бельгия.

Фото: Piter.TV