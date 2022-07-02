Защитник команды не устоял на ногах и упал с трофеем на пол.

Игроки "Колорадо" снова уронили Кубок Стэнли во время вечеринки, посвященной победе команды. Об этом сообщает HouseOfHockey.net.

Защитник Кертис Макдермид поднял трофей над головой, но не смог удержаться на ногах и упал с ним на пол. При этом хоккеист сумел удержать кубок в руках, хотя ему помогли одноклубники подняться. Ранее игроки "Колорадо" уже роняли трофей, когда отмечали победу на льду.

Напомним, "Колорадо" выиграл в финале Кубка Стэнли у "Тампы", счет в серии - 4:2. Для "лавин" эта победа стала первой с 2001 года.

Ранее мы сообщали, что защитник "Колорадо" Макар признан лучшим игроком плей-офф НХЛ.

Видео: YouTube / GLOVEY McGLOVIN