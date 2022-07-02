Игроки "Колорадо" снова уронили Кубок Стэнли во время вечеринки, посвященной победе команды. Об этом сообщает HouseOfHockey.net.
Защитник Кертис Макдермид поднял трофей над головой, но не смог удержаться на ногах и упал с ним на пол. При этом хоккеист сумел удержать кубок в руках, хотя ему помогли одноклубники подняться. Ранее игроки "Колорадо" уже роняли трофей, когда отмечали победу на льду.
Напомним, "Колорадо" выиграл в финале Кубка Стэнли у "Тампы", счет в серии - 4:2. Для "лавин" эта победа стала первой с 2001 года.
Ранее мы сообщали, что защитник "Колорадо" Макар признан лучшим игроком плей-офф НХЛ.
Видео: YouTube / GLOVEY McGLOVIN
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