Защитник "Колорадо" Макар признан лучшим игроком плей-офф НХЛ

В 20 матчах хоккеист забросил восемь шайб и отдал 21 голевую передачу.

Защитник "Колорадо" Кейл Макар получил "Конн Смайт Трофи", приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ.

Благодаря победе в шестом матче финальной серии против "Тампы" (2:1) "Колорадо" завоевал Кубок Стэнли. 23-летний канадец был признан лучшим игроком плей-офф. Макар провел 20 игр, в которых забросил восемь шайб и отдал 21 голевую передачу. В регулярном сезоне хоккеист отыграл 77 матчей и набрал 86 (28+58) очков.

Ранее мы сообщали, что "Колорадо" стал обладателем Кубка Стэнли.

Видео: YouTube / SPORTSNET