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Защитник "Колорадо" Макар признан лучшим игроком плей-офф НХЛ

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В 20 матчах хоккеист забросил восемь шайб и отдал 21 голевую передачу.

Защитник "Колорадо" Кейл Макар получил "Конн Смайт Трофи", приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ.

Благодаря победе в шестом матче финальной серии против "Тампы" (2:1) "Колорадо" завоевал Кубок Стэнли. 23-летний канадец был признан лучшим игроком плей-офф. Макар провел 20 игр, в которых забросил восемь шайб и отдал 21 голевую передачу. В регулярном сезоне хоккеист отыграл 77 матчей и набрал 86 (28+58) очков.

Ранее мы сообщали, что "Колорадо" стал обладателем Кубка Стэнли.

Видео: YouTube / SPORTSNET

 

Теги: кейл макар, кубок стэнли, награда, национальная хоккейная лига, плей-офф, хк колорадо эвеланш
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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