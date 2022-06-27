"Колорадо" стал обладателем Кубка Стэнли

В последний раз команда получала трофей в сезоне 2000/01.

"Колорадо" обыграл "Тампу" со счетом 2:1 в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли. Игра прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Форвард "Тампы" Стивен Стэмкос открыл счет в начале встречи. После перерыва Натан Маккиннон и Арттури Лехконнен помогли "Колорадо" выйти вперед. В третьем периоде гости довели матч до победного.

Счет в серии стал 4:2 в пользу "Колорадо". Благодаря этой победе "лавины" завоевали Кубок Стэнли. В последний раз команда получала трофей в сезоне 2000/01.

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Видео: YouTube / SPORTSNET