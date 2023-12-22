Игнат: ВСУ атакуют Крым западными крылатыми ракетами

Юрий Игнат рассказал о попытках армии киевского режима совершить нападение на полуостров.

Советник командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат признал в эфире местного телемарафона о том, что Вооруженные силы Украины пытаются атаковать Крым крылатыми ракетами западного производства. Соответствующее заявление иностранный специалист сделал, выступая перед журналистами

Наши пилоты тактической авиации очищают Крым... крылатыми ракетами, которые нам предоставили партнеры. Юрий Игнат, представитель ВВС Украины

Напомним, что накануне российские системы противовоздушной обороны отразили украинскую ракетную атаку на Крым. Удалось успешно сбить 20 авиационных управляемых ракет. Их обломки упали на территорию войсковой части, размещенной в районе населенного пункта Любимовка. В министерстве по обороне уточнили, что никаких повреждений авиатехники нет.

В Киеве заявили, что пока не полностью готовы принять F-16.

Фото и видео: YouTube / Ми - Україна

