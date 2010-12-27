И так сойдет. В Петербурге "починили" каменную набережная канала Грибоедова

Во вторник, 22 октября, горожане пожаловались на плохой ремонт каменной набережной канала Грибоедова у дома №80. Об этом петербуржцы сообщили в соцсетях.
Напоним, что 30 сентября на этом участке сместились плиты. Водолазная группа ремонтников уложила в пропасть между каменными блоками мешки с песком и цементом и смонтировала опорные стойки, чтобы зафиксировать часть блоков. На данный момент участок является аварийным, на месте установлены временные ограждения для безопасности пешеходов.
Как в сказке "и так сойдет". Называется, п-починили!
возмущаются горожане
Отметим, что ранее в пресс-службе "Мостотреста" Piter.TV рассказали, что повода для беспокойства нет, ситуация находится под контролем.
Ранее мы сообщали о том, что петербуржцев попросили не трогать лис, пришедших из лесов Ленобласти.
Фото:признавашки дтп и чп петербург/вк
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