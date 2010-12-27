И так сойдет. В Петербурге "починили" каменную набережная канала Грибоедова

На данный момент участок является аварийным, на месте установлены временные ограждения для безопасности пешеходов.

Во вторник, 22 октября, горожане пожаловались на плохой ремонт каменной набережной канала Грибоедова у дома №80. Об этом петербуржцы сообщили в соцсетях.

Напоним, что 30 сентября на этом участке сместились плиты. Водолазная группа ремонтников уложила в пропасть между каменными блоками мешки с песком и цементом и смонтировала опорные стойки, чтобы зафиксировать часть блоков. На данный момент участок является аварийным, на месте установлены временные ограждения для безопасности пешеходов.

Как в сказке "и так сойдет". Называется, п-починили! возмущаются горожане

Отметим, что ранее в пресс-службе "Мостотреста" Piter.TV рассказали, что повода для беспокойства нет, ситуация находится под контролем.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцев попросили не трогать лис, пришедших из лесов Ленобласти.

Фото:признавашки дтп и чп петербург/вк