Петербуржцев попросили не трогать лис, пришедших из лесов Ленобласти

Лисы могут сами вернуться в свою привычную среду обитания. Беспокоить этих животных также не стоит, если их не трогать, опасности для человека они не представляют.

Лисы продолжают выходить из лесов Ленинградской области на территорию Санкт-Петербурга. На днях одну из них заметили на Гренадерском мосту, соединяющем Выборгскую и Петроградскую стороны. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Специалисты комитета отметили, что лисы могут сами вернуться в свою привычную среду обитания. Беспокоить этих животных также не стоит, если их не трогать, опасности для человека они не представляют. В Петербург животные приходят в поисках пищи.

В случае обнаружения лисы не нужно к ней приближаться, кормить или привлекать к себе внимание, чтобы не вызвать агрессивного поведения животного. Также специалисты не советуют предпринимать никаких действий, даже если кажется, будто животному нужна помощь. Лучше позвонить в комитет по телефону 417-59-28 в рабочие дни или по круглосуточному телефону экстренных служб 112.

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