"Мостотрест": каменная набережная канала Грибоедова включена в план ремонтных работ

На данный момент участок является аварийным, на месте установлены временные ограждения для безопасности пешеходов.

На днях петербуржцы заметили, что каменная набережная канала Грибоедова у дома №80 начала обваливаться. В пресс-службе "Мостотреста" Piter.TV рассказали, что повода для беспокойства нет, ситуация находится под контролем.

Это ситуация не сегодняшняя, участок на самом деле является аварийным. Сейчас наши специалисты проводят оценку повреждений. На месте установлены временные ограждения для безопасности пешеходов. "Мостотрест"

Также, как узнал Piter.TV, данный участок уже включен в план ремонтных работ. В 2020-2021 году будет создан проект и далее за ним последуют сами ремонтные работы. В "Мостотресте" поблагодарили петербуржцев за бдительности и еще раз подтвердили, что беспокоиться не о чем.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, ВКонтакте