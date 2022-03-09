I Съезд советов молодых ученых СЗФО открылся в Таврическом дворце

В ходе специальной лекционной сессии выступили представители Общества "Знание".

В Петербурге стартовал Съезд советов молодых учёных и студенческих научных обществ Северо-Западного федерального округа, который проходит в Таврическом дворце. Одновременно открылась III Международная научная конференция студенческих научных сообществ Санкт-Петербургского университета. На мероприятии собрались более 100 участников из различных регионов страны.

Одним из ключевых решений съезда стала инициатива создания Ассоциации, которая объединит молодых учёных и студентов, стремящихся способствовать развитию российской науки.

Открытие Съезда и Конференции посетили член Координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию Надежда Чубова, проректор по воспитательной работе СПбГУ Владимир Савинов и директор филиала Российского общества "Знание" в Санкт-Петербурге Анна Волкова.

В ходе специальной лекционной сессии выступили представители Общества "Знание". Также своими научными достижениями поделились известные учёные и преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета Полина Лобанова, Пётр Васильев, Ульяна Кочеткова и Фёдор Веселов.