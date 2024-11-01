"Большой этнографический диктант" начался в Петербурге

Цель диктанта — дать каждому участнику возможность оценить свои знания в области истории, культуры и традиций региона и страны.

В Петербурге начался "Большой этнографический диктант". Участие возможно как в онлайн-, так и в офлайн-формате. Запуск акции состоялся в Доме национальностей, где собрались представители национально-культурных объединений и лидеры общественного мнения, пишет "Петербургский дневник".

Участникам диктанта старше 16 лет предстоит ответить на 30 вопросов за академический час: 20 из них будут общими для всей страны, а еще 10 — уникальными для каждого региона. К примеру, жителям Петербурга зададут вопросы о расположении улиц Лифляндской и Курляндской, а также попросят назвать самый многочисленный народ, проживающий в городе. Проверить свои этнографические знания в Доме национальностей собрались около 50 представителей разных этнических групп и творческих деятелей.

Как отметил начальник отдела межнациональных отношений и координации государственных программ Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Петербурге, региональный координатор проекта Сергей Домнин, цель диктанта — дать каждому участнику возможность оценить свои знания в области истории, культуры и традиций региона и страны. В Петербурге проживают представители 166 национальностей, однако у всех них общая история.

Этот международный проект проводится уже в девятый раз под лозунгом "Народов много — страна одна". Акция направлена на просвещение в вопросах культуры, традиций и истории многонациональной России. Стоит отметить, что на площадках запрещено использовать интернет, поэтому участники должны полагаться исключительно на собственные знания.